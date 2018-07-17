«Старый босс сдался»: Бывший адвокат Трампа прокомментировал встречу в Хельсинки

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Майкл Коэн, который особо ценится политическим истеблишментом США за свою профессиональную сдержанность, весьма возбудился после вчерашнего исторического события.

Бывший адвокат Трампа прокомментировал встречу в Хельсинки в абсолютно негативном ключе и, не выбирая выражений. В адрес бывшего доверенного клиента прозвучала фраза, что «старый босс сдался», а Владимир Путин, в качестве альфа-самца явно доминировал. Также Коэн выразил свою полную поддержку спецслужбам США, которые раскрыли «заговор Кремля» во время президентских выборов и осудил Россию вообще, и Путина, в частности.

Чуть ранее свои «пять копеек» вставил и бывший губернатор Калифорнии, «Терминатор» Арнольд Шварценеггер. Этот киборг сравнил президента США с лапшой, которая во время брифинга висела на вилке Путина. Демократическая партия США торжествует, считая, что миру предоставлены явные доказательства недееспособности Трампа. Большинство «независимых» американских СМИ подхватили «темник» и с удовольствием топят своего президента.