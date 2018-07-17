Трамп признал ядерную проблему самой важной в современном мире

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Самый важный вопрос для США нашел отклик на встрече с Путиным.

Президенты США и Российской Федерации после вчерашней судьбоносной встречи сделали много важных заявлений и пришли к некоторым договоренностям, которые не раскрыли всем после разговора. Политологи уже назвали эту встречу исторической, которая может перевернуть понимание политики в мире. Трамп, например, признал ядерную проблему самой важной в современном мире. Такое мнение он высказал в интервью телекомпании Fox News, которое состоялось после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки. Президент Путин поставил точку в вопросе Крыма. Каждый из политиков получил свои преимущества и новые козыри.

Теперь Дональд Трамп также получил развязку с вопросом вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах Америки. Однако, эксперты единогласно признают, что первым делом стоит обращать внимание на ядерную проблему, поскольку наличие оружия этого типа становится преградой в развитии мира и цивилизации.