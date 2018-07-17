Трамп заявил о «важных выводах» после встречи с Путиным

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На саммите в Хельсинки 16 июля прошла встреча глав РФ и США, на которой обсуждались острые политические и экономические вопросы.

После встречи в Хельсинки Дональд Трамп заявил о «важных выводах» Владимиром Путиным. Глава США признается, что это была хорошая встреча, на которой обсуждались очень важные вопросы, связанные с Украиной и Сирией, ядерное оружие, а также экономику. Трамп уточняет, что до встречи с главой РФ Путиным у стран были очень напряженные отношения.

Ранее Трамп заявлял, что ухудшение российско-американских отношений произошло за счет неправомерных действий со стороны Демократической партии. Президент США считает, что партия умышленно способствует обструкции международных отношений. Как известно, американская сторона неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в процесс выборов в США – этот вопрос заморский президент не забыл упомянуть на саммите.

Путин и Трамп обсудили возможности дальнейшего сотрудничества между странами. Международные вопросы также были обговорены мировыми лидерами – Путин и Трамп обсудили сирийский конфликт и методы его урегулирования, ядерные вопросы, включая ликвидацию ракет и нераспространение ядерного оружия, тему выхода американской стороны из иранской ядерной сделки.

Очень важным моментом в обсуждении являлся вопрос транзита газа через страну-соседа Украину. После открытых переговоров, лидеры отправились на встречу тет-а-тет. Исходя из слов Трампа, становится понятно, что первые шаги к примирению сделаны.