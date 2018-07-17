Леонид Слуцкий назвал встречу Путина и Трампа исторической

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«Встреча была настолько результативной, насколько могла быть. Это действительно исторический момент. Обсудили практически все темы, не обошли самые острые вопросы», – сказал журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Совместная пресс-конференция президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, по мнению главы международного комитета российской Думы, показывает, что лидеры США и РФ по многим вопросам повестки дня решили продолжать сотрудничество, в том числе по ключевым международным досье.

«Хочется верить, что это непросто какое-то временное схождение курсов, а действительно основа для возобновления контактов между двумя крупнейшими мировыми игроками, между двумя членами Совбеза ООН», – сказал Леонид Слуцкий.

Встреча лидеров России и США продолжалась более двух часов. На итоговой пресс-конференции очень большое внимание СМИ уделили вопросу вмешательства России в выборы в США.

«Очень характерно, что устами Трампа также было сказано по подводу охоты на ведьм в отношении совершенно безосновательных обвинений России в сборе компромата на президента США и его семью. И из этого вполне логично вытекает безапелляционное и жесткое опровержение со стороны главы российского государства утверждений о вмешательстве в выборы США», – отметил Леонид Слуцкий.

Главным итогом Слуцкий считает сближение позиций по Сирии, добавляя, что это уже очень хорошая основа для дальнейшего сотрудничества.

«Здесь показательны заявления президента США о том, что Россия и Америка могут взаимодействовать для решения гуманитарной ситуации в САР», – заявил Леонид Слуцкий, призвав, однако, не впадать в эйфорию и «делать излишне бодряческие выводы».

«Насколько встреча в Хельсинки может стать доминирующим и переломным фактором в развитии дальнейших отношений между нашими странами – это будет ясно только в ближайшем будущем», – отмечает Леонид Слуцкий, связывая дальнейшее с внутриполитической ситуацией в США, в том числе с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс. Однако, как отмечает председатель международного комитета, по многим параметрам позиции России и США могут быть приведены к общему знаменателю.

«Мы, конечно, надеемся на возобновление полноформатного сотрудничества. Это ключевая задача. И она архиважная как для наших стран, так и для формирования архитектуры мировой стабильности и безопасности. Но насколько ее можно будет решить, насколько можно будет отойти от оголтелой антироссийской риторики в Вашингтоне и перейти частично к конструктиву, сказать пока сложно», – заключил Леонид Слуцкий.