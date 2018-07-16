«Бред»: Путин опроверг обвинения в сговоре с Трампом

Сегодня, 21:01

Лидер заверил, что между ним и главой Белого дома нет доверительных отношений, а все обвинения в адрес Москвы в деле о «12 офицерах ГРУ» беспочвенны.

Президент России Владимир Путин опроверг всякие обвинения во «вмешательстве» Москвы в президентские выборы США, заявив, что все заявления о его сговоре с Дональдом Трампом - «Бред». Путин подчеркнул, что несмотря на попытки лидеров найти точки соприкосновения интересов и взаимовыгодных путей сотрудничества, он все будет защищать интересы только РФ, в то время как Трамп стоит на защите интересов США, а потому между ними нет и никогда не было доверия: «Никому нельзя верить!».

Лидер призвал не вестись на провокационные заявления каких-то мелких внутренних политиков в двух странах, а оперировать лишь фактами.

В то же время, в США не привели ни одного убедительного подтверждения существования сговора между лидерами в ходе предвыборной кампании в США. Путин подчеркнул, что в тот период он даже не был знаком с Трампом.

Сам Дональд Трамп заверил, что обвиненные генпрокурором 12 российских «разведчиков» никак не связаны с выборами и избирательным процессом, его предвыборная компания была чистой, а победа над Хиллари Клинтон одержана честным путем.