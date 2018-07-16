Великобритания выделит 2 млрд фунтов на создание мощного истребителя Tempest‍

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«Буря» придет на смену многоцелевому самолету ВВС Typhoon. Протестировать первый уникальный экземпляр в Лондоне надеются до 2035 года.

Власти Великобритании активно занялись системой вооружения в стране. Вслед за ведущими мировыми державами британцы вступили на путь совершенствования и модернизации ВВС, и приступили к разработке и созданию собственной военной техники.

Премьер–министр Великобритании Тереза Мэй на открытии международного авиационного салона в Фаранбюро сообщила, что власти намерены выделить 2 млрд фунтов на создание мощного истребителя для Королевских ВВС Tempest («Буря»), который заменит многоцелевой истребитель Typhoon. Деньги из государственного бюджета на данный проект Великобритания будет выделять до 2025 года.

Глава министерства обороны Гэвин Уильямсон рассказал, что новое устройство сможет летать как в беспилотном режиме, так и под управлением экипажа. Министр надеется, что первый экземпляр нового реактивного истребителя будет готов к 2035 году. Разработка данного проекта была поручена группе компаний Team Tempest, которая включает военно-промышленную организацию BAE Systems, европейского производителя ракетных установок MBDA, и компанию по производству авиадвигателей Rolls Royce.