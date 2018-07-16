Перед пресс-конференцией Путина и Трампа из зала вывели активиста

Сегодня, 19:30

Мужчину с плакатом «Договор о запрещении ядерного оружия» охрана выдворила перед самым началом выступления лидеров в Хельсинки после более двухчасовых переговоров.

Перед самым началом совместной пресс-конференции Владимира Путина и Дональда Трампа из зала вывели активиста, который пытался развернуть плакат формата А4 с надписью по-английски «Договор о запрещении ядерного оружия». Охранники заметили подозрительного журналиста средних лет в зоне для журналистов из США, попросили его удалиться. Он для приличия недолго возмущался, и вышел, однако через пару минут вернулся в зал, будто ничего не произошло. Тогда трое представителей службы безопасности потребовали показать, что он принес с собой, и прочитав надпись вывели его под руки самостоятельно и окончательно.

Накануне встречи лидеров в Хельсинки Дональд Трамп подтвердил, что собирается обсудить с Путиным вопрос ядерного разоружения, желая добиться полного отказа от данного оружия.