Перед началом встречи с Трампом Путин отдельно поздоровался с его женой

Сегодня, 19:15

Он пожал первой леди руку сразу же после её супруга.

Во время прямой трансляции было видно, что перед началом встречи с президентом США глава РФ Путин сначала поздоровался с Трампом, пожав ему руку. Затем он отдельно поздоровался с первой леди Меланьей, которая также прибыла в Хельсинки.

Меланья Трамп выбрала для встречи американского и российского лидеров жёлтое длинное платье и туфли на высоком каблуке.

Кстати, встреча Дональда Трампа и Путина уже завершилась.

Ранее сообщалось об итогах общения президентов США и РФ.