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Киевские «бизнесмены в погонах» еще во времена СССР продали Пекину разработки передового оружия, имеющие по сей день огромную военно-техническую ценность, убежден ученый РФ Василий Кашин.

В 1990-х Китай мог похвастаться лишь численностью армии, которую США и СССР с легкостью перекрывали технической оснащенностью. За последующий 30 лет КНР без явных предпосылок стала ядерной сверхдержавой, а след ее необъяснимого военного прогресса тянется из Киева.

«Украина вставила нож в спину России еще во времена СССР. Эта страна была «черной дырой», бесследно всасывающей бюджет Союза. За 3 копейки «бизнесмены в погонах» продали китайцам технологии, производящиеся на территории современной РФ», - рассказал СМИ Василий Кашин.

Украинский фактор помог Пекину подготовить к серийному производству аналог советского истребителя Су-27. Купив у Москвы лицензию на выпуск 200 боевых самолетов, Поднебесная внаглую готовится к абсолютно законному выпуску нескольких тысяч подобных воздушных судов. Но откуда документы?

В Украине были заводы, имеющие допуск к капитальному ремонту Су-27. Как следствие, Киев обладал детальным описанием конструкции истребителей и высококвалифицированными специалистами. Все знания и умения были «слиты» в КНР, поясняет российский ученый.

Также «бизнесмены в погонах» продали крылатые ракеты Х-55, на базе которых Китай обзавелся смертоносным орудием дальнего действия наземного и воздушного базирования. За «3 копейки» из днепровского «Южмаша» улетели на Восток газотурбинные двигатели, нынче установленные на всех эсминцах КНР, ионоплазменные моторы для космических аппаратов, позволившие Пекину обрести мировое господство в космосе, а былая гордость китайского флота – авианосец Ляонин – это бывший украинский «Варяг». Его реальная стоимость - $280 млн, Поднебесная же выплатила Киеву всего $28 млн.

Украина сделала Китай ядерной сверхдержавой, поэтому Россия и США больше не продают Пекину военную технику. Американцы и вовсе могут в скором времени потерять статус «мировой владычицы морей». Всему виной – активное перевооружение флота КНР. Пекин учится в кратчайшие сроки добираться от своих берегов к территории любого потенциального противника, а это умение является решающим в полномасштабной войне, подытожил Кашин.