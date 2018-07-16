«Я благодарен Дональду»: Подведены итоги встречи Путина и Трампа

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Президенты сошлись в едином мнении, что странам нужно развивать двусторонние отношения.

После встречи президента США Дональда Трампа с Путиным, глава РФ заявил, что в теме двухсторонних отношений сложная атмосфера не имеет объективных причин. Президент России считает, что переговоры прошли в деловой и откровенной сфере. Они показывают, что и Россия, и США желают исправить негатив в отношениях обеих стран.

По итогам встречи президентов Путин заявил: «Надеюсь, мы лучше стали понимать друг друга, и я Дональду за это благодарен».

Уже были подведены и итоги встречи главы США и РФ. Президенты решили, что государствам нужно больше общаться. Две стороны одновременно разные и похожие.

По вопросам Сирии Трамп и Путин также пришли к согласию о том, что в стране должен настать мир. Президент России считает, что американский глава проделал хорошую работу по вопросу ядерной угрозы Северной Кореи.

Дональд Трамп во время встречи с Путиным также спросил его о факте вмешательства России в президентские выборы США. Российский лидер заявил, что этого не было. Трамп считает поднятую тему выборов правильным шагом.