Замерзла в +28: Мелания Трамп в Хельсинки укуталась в пальто

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Пока финны раздеваются, первая леди США заворачивается в дорогую верхнюю одежду от Gucci модного цвета, затягивая поясок потуже.

Президент США Дональд Трамп сегодня прилетел в Хельсинки для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Вместе с ним в финскую столицу прибыла его супруга Мелания Трамп. Фотографии приветствия лидеров в Twitter вызвали непонимание у пользователей. Их внимание привлек внешний вид первой леди США, которая укуталась в теплое пальто с поясом бледно-желтого цвета итальянского модного дома Gucci. В Интернете эту вещь от популярного бренда продают за 3700 долларов.

Перед саммитом американских граждан приветствовал лидер Финляндии Саули Нийнисте. Судя по внешнему виду Мелании Трамп, она замерзла и на этой встрече, ведь явилась на встречу с лидером в пальто лимонного цвета, и это при температуре 27 градусов.

Пользователи высмеяли неуместное одеяние Мелании Трамп, ведь очень сложно понять, как можно замерзнуть при температуре в +28С.