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Президент Украины заявил о своих переживаниях по поводу усиления корабельной группировки РФ в Азовском море.

На международных учениях, которые проходили в Одессе, Порошенко заявил о запланированной атаке РФ на Мариуполь. Его обеспокоило усиление военных кораблей, увеличение группировки в Крыму и Азове со стороны России. В Одессе украинский глава занимался инспектированием учений Sea Breeze в Черном море.

Порошенко считает обстановку в Черноморском регионе «очень напряженной». По мнению украинского лидера, досмотры судов, которые устраивает РФ на Азовском море, являются незаконными.

Главнокомандующий Украины убежден, что Россия пытается заблокировать Украину уже и на Азовском море. Поэтому президент уверен, что атака РФ на Мариуполь и другие регионы неизбежна.