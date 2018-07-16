Встреча Трампа и Путина «за закрытыми дверьми» завершилась

Сегодня, 17:18

Лидер США и глава России со своими делегациями перешли к расширенному заседанию в формате делового обеда.

Встреча Трампа и Путина завершилась за 2 часа и 10 минут, вместо запланированных 3 часов. О чём говорили президенты «за закрытыми дверьми», не известно, однако лидер США назвал её «очень хорошим началом».

После того, как встреча «за закрытыми дверьми» завершилась, президенты со своими делегациями перешли к расширенному заседанию, которое проходит в формате делового обеда. Стоит отметить, что из высокопоставленных чиновников к заседанию присоединился госсекретарь США Майк Помпе и глава МИДа РФ Лавров. Также на встрече будет присутствовать Джон Болтон, занимающий пост советника главы США по национальной безопасности.