Над Санкт-Петербургом прошла репетиция парада авиации на День ВМФ

Сегодня, 16:42

В Северной столице активно готовятся к главному празднику Военно-Морского Флота, который выпадает на 29 июля. В мероприятиях примут участие 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов, и более 4000 военнослужащих от каждого флота и Каспийской флотилии.

Сегодня в небе над Санкт-Петербургом прошла репетиция парада военной авиации на День ВМФ России. В центральной части города стоял рев двигателей от 38 самолетов и вертолетов, задействованных в параде. Воздушные силы зашли в город со стороны Финского залива, пролетели над Невой и Дворцовой площадью, совершая в воздухе красивые маневры и повороты, после чего возвращались на аэродромы. 6 июля сюда доставили технику Черноморского флота, среди которой - три фронтовых бомбардировщика Су-24, которые задействуют в параде.

Горожан шокировало обилие авиационной техники, рассекающей посреди города без всякой причины. Многие посчитали, что это связано с переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее в акватории Финского залива прошла трехдневная тренировка морских судов к празднику, в которой были задействованы более 30 катеров и кораблей. Судна тренировались соблюдать и удерживать требуемую скорость в строи и маневрирование. Главный военно-морской парад пройдет в воскресенье, 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.