«Дело Скрипаля» Трамп обсудит с Путиным по просьбе Мэй

Сегодня, 16:34

Во время встречи лидеров мировых сверхдержав в Хельсинки будут подниматься довольно серьезные и актуальные вопросы. Трамп сообщил, что многие темы он будет поднимать по просьбе европейских коллег.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина является самым долгожданным событием в мировой политике. Многие эксперты по значимости сравнивают ее с переговорами президента США и лидера Северной Кореи.

Сегодня, 16 июля в Хельсинки лидеры двух мировых сверхдержав обсудят вопросы, которые касаются экономики, политики. Перед саммитом Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лично попросила его обсудить с президентом России дело об отравлении семьи Скрипалей. Такую информацию подтвердили и британские дипломаты.

Напомним, что в марте текущего года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отправлены нервно-паралитическим газом. Лондонская полиция уверенна, что в деле отчетливо прослеживается российский след. Российские же политики в корне не согласны с такими обвинениями и просят разобраться в ситуации более серьезно и не выдвигать неподтвержденные гипотезы.