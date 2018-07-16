Иран хочет наказания США за санкции

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Иран подал исковое заявление в международный суд из за односторонних санкций США.

Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф объявил, что Тегеран обратился в Международный суд ООН с жалобой из-за введения односторонних мер воздействия на него американской стороной.

Ближневосточное государство хочет, чтобы США понесли наказание за принятые ими санкции. Причиной этого стало скандальное заявление Трампа о выходе Белого дома из соглашения по ядерной программе между двумя странами. Министр иностранных дел Ирана рассказал, что Трамп принял решение восстановить все санкции против Тегерана, а также тех стран, которые ведут совместный бизнес с Ираном. В то же время он подчеркнул, что европейские партнеры не намерены отказываться от сделок, заключенных ранее с Тегераном.

В планах Евросоюза принять «блокирующее» заявление, которое даст возможность странам не учитывать решения США по ряду вопросов, которые будут неудобны европейцам.