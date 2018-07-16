США откажется поставлять Турции F-35 из-за закупок С-400 у России

Сегодня, 17:07

По мнению генералов США, нельзя использовать одновременно и американский истребитель, и российское средство ПВО.

Причина в том, что в ином случае Москва узнает о технических характеристиках американской военной техники, что сделает последнюю уязвимее. Турецкое Минобороны уже получило ультиматум – если закупка российского С-400 всё-таки состоится, это будет фактически означать полную смену стороны государства. Также приобретение ПВО приведёт к отказу поставок F-35.

Такие замечания уже высказывались ранее, однако турецкие власти заверяли, что опасность НАТО из-за использования оружия сразу двух стран не грозит. Европейских и американских парламентариев, однако, никакие доводы не убедили.

Некоторые политологи предполагают – дело не столько в нежелании наблюдать технику политического конкурента в непосредственной близости к своей и неких теоретически добываемых таким образом секретах, но и в мощи С-400. Данный вид ПВО в настоящее время считают одним из лучших орудий против F-35. Потому сочетание его с истребителем вызывает опасные сомнения у американских военачальников.