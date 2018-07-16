«Трамп уже проиграл»: Об этом говорят его руки

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Дональд Трамп защищается от сглаза или держит оборону. На встрече с Путиным президент США использовал любимый жест Ангелы Меркель.

В начале пресс-конференции Владимир Путин заявил: «Настало время обстоятельно поговорить о наших двусторонних отношениях и по различным болевым точкам», после чего Дональд Трамп явно забеспокоился, об этом говорят его руки. Эксперты считают, что американец уже проиграл в диалоге.

Примечательно, что положение рук, в котором президент США просидел всю пресс-конференцию, присуще Ангеле Меркель. По мнению психологов, к такому методу люди подсознательно прибегают, когда хотят защититься. К примеру, они концентрируют свою энергию вокруг себя, не распыляя ее на оппонентов. Также бытует мнение, что руки в форме домика или крыши позволяют своему владельцу чувствовать себя комфортнее в стрессовой ситуации.