«Вы нас уважаете?»: Могерини напомнила администрации США, кто их друзья

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Шокирующее заявление Дональда Трампа о торговой войне с Европой никак не может уместиться в такие привычные стереотипы европейских политиков, заложенные еще во времена Гарри Трумэна.

Накануне хельсинской встречи президентов двух супердержав, глава международных отношений ЕС Федерика Могерини напомнила администрации США, кто их друзья. Причем сделала свое заявление на уровне робкого вопроса, вроде, - «Вы нас уважаете?». Могерини, обращаясь к чиновникам Белого дома, конечно же учла представительство в структуре членов Демократической парии, поэтому сделала акцент на том, что даже смена администраций не должна влиять на традиционную дружбу между Новым и Старым Светом.

Могерини намекнула, что Евросоюз продолжает наращивать экономическое сотрудничество со странами Азии и Африки, имея в виду некий «козырь» на торговую войну, объявленную Трампом. Тем не менее, аналитики считают, что таким образом Евросоюз в очередной раз проявил свою слабость, несостоятельность и бессилие перед современными вызовами, которые, как раз Трамп, как опытный бизнесмен, чувствует хорошо и всегда готов им противостоять.