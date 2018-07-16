Алексей Пушков назвал «сильные карты» Путина на встрече с Трампом

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Руководитель комитета Совета Федерации России по ИП уверен, что на американско-российском саммите преимущество у российской стороны.

Алексей Пушков в своем Twitter назвал «сильные карты» Путина на встрече с Дональдом Трампом. По его мнению, рейтинг и влияние Путина как лидера возросли после удачного Чемпионата мира по футболу, а также в связи с ситуацией с Сирией.

Трамп же, в свою очередь, будет чувствовать себя не так уверенно, поскольку у него был сложный саммит в НАТО. Также американского лидера не могли порадовать протесты со стороны британцев, которые устроили акции против его приезда.

По мнению Пушкова, Трамп просто не сможет надавить «силой» на российскую сторону. Он считает это обреченной затеей.