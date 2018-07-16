«Путин подарил французам победу»: Российский эксперт высказался о финале ЧМ-2018

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После продажного Чемпионата и неудачных переговоров с Трампом у России «начнётся антиамериканская истерика», считает отечественный эксперт.



Известный российский журналист, писатель и диктор Александр Сотник на своей странице в Facebook высказался о финале ЧМ-2018. Эксперт считает, что результат был купленным.

Александр Сотник заявляет, что британцы стали бы чемпионами по-честному, однако итоги матча были куплены. По словам эксперта, победу сборной Франции на ЧМ-2018 подарил лично Путин. Сейчас футбол уже давно слился с политикой, а мяч буквально погряз в фашизме. Из-за политики французам позволили стать чемпионами, но такой победы Александр Сотник не желает никому.

Дело в том, что от таких событий ничего хорошего ждать не стоит. По словам специалиста, как пример можно рассмотреть Олимпиаду 1936 года. Сотник считает, что для людей зрелища важней всего, они даже на ядерный гриб будут смотреть.

Сотник добавляет, что на фоне продажи титула чемпионов мира и неудачной встречи Путина с Трампом, в России начнётся «антиамериканская истерика».