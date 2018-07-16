Путин впервые будет ездить на лимузине «Кортеж» за границей

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Российский президент будет общаться с Трампом «с глазу на глаз».

Глава РФ Путин уже прибыл в Хельсинки для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Президенты будут общаться около трёх часов, из них полтора часа главы государств пообщаются «за закрытыми дверями».

Недавно же стало известно, что впервые за границей Путин будет ездить на лимузине проекта «Кортеж». Автомобиль «Кортежа» уже прибыл за президентом России и забрал его на встречу. Сам же диалог будет проходить в Президентском дворце, в готическом зале.

Путин и Трамп общались только два раза и в рамках международных событий.