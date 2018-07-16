«Ядерная война уже на пороге»: США объединятся с Россией в борьбе с Китаем

Сегодня, 12:41

Китай нападёт на Россию, но на помощь придёт новейшее американское ядерное оружие.

Китай всегда был и без тог мощной странной, но сейчас армия, наука и вооружение страны вышли совершенно на новый уровень. На фоне этого у многих мировых лидеров появилось опасение того, что появится китайская угроза мировому порядку, считает эксперт.

КНР способна бороться с международными системами и институтами, обладая колоссальные ресурсы. Китай уже полностью готов для войны, обладая полуторамиллионной современной армии. В случае же необходимости, количество солдат могут увеличить до 2-3 миллионов.

Исходя из способности противостоять международному сообществу, многие потенциальные враги могут объединится. Речь идёт о союзе США с Россией, которые в борьбе с Китаем могут объединить свои силы.

Ранее сообщалось о неизбежной войне между Китаем и РФ. КНР захватит всю Сибирь, дойдя до средней части России. На границах между странами уже собраны колоссальные военные силы.

Как известно, США уже давно выступает против Китая из-за кражи интеллектуальной собственности и нарушения в стране торгового баланса. За последнее время Пекин стал для Белого дома настоящим врагом.

Ядерная война с участием США, Китая и России уже буквально стоит на пороге. Вашингтон очень озабочен своим ядерным вооружением. США уже завершили тесты новой ядерной бомбы B61-12. Абсолютно все боеголовки будут модернизировать. Правительство выделило 1,2 триллионов долларов на ядерную программу.

В Пентагоне заявляют, что модернизация ядерного оружия нужна на фоне конфликтов с Россией и Китаем. Союзы в этой триаде могут быть самые различные, но стоит понимать, что в любом случает речь идёт о ядерной войне.

Когда США завершит создание новой бомбы, её сразу же завезут в Европу. Ею обзаведутся американские войска в Италии, Германии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Это будет новым витком во всём противостоянии США, РФ и Китая.