Сегодня, 12:06

Бабушкинский районный суд принял решение о дальнейшей судьбе брака члена КПРФ и его супруги.

Грудинин, как сообщают источники, принял решение о том, что ему необходимо развестись с женой, с которой прожил 38 лет в браке, самостоятельно. Сегодня стало известно, что суд расторг брак Павла Грудинина без присутствия бывших супругов. Как стало известно,

Грудинин со своей женой обвенчались на 20-летие супружеской жизни, во время которой у них родилось два сына. Но в ходе судебного заседания удалось выяснить, что истец имеет несовершеннолетних детей от женщины на стороне, хотя бывший кандидат в президенты опровергал информацию.

Адвокат Грудинина, Светлана Смирнова, ходатайствовала о том, чтобы сделать заседание суда закрытым. По мнению правозащитника, СМИ могут опорочить имя политика.