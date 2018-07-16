Дональд Трамп встретился с президентом Финляндии

Сегодня, 11:22

Лидер США поблагодарил государство за «гостеприимность».

Президент США Дональд Трамп недавно побывал в резиденции главы Финляндии и встретился с президентом Саули Ниинисте. Американского лидера сопровождала первая леди Меланья. Первая леди Финляндии Йенни Хауки на встрече также присутствовала.

Дональд Трамп уже успел поблагодарить Финляндию за гостеприимство, отметив, что это «прекрасная страна». В ответ Саули Ниинисте пожелал президенту США удачи на грядущей встрече с главой РФ Путиным.

Трамп встретится с российским президентом сегодня, 16 июля, в 13:20 по московскому времени. Согласно официальной информации Белого дома, президенты встретятся за «закрытыми дверьми».