Сегодня, 12:19

Британская пропаганда, несмотря на абсурдность предоставляемой информации, приносит свои плоды. Обыватели свято верят в причастность Москвы к отравлениям в Солсбери и Эймсбери.

Сын скончавшейся жительницы Эймсбери Дон Стерджес, просит Дональда Трампа обсудить инцидент с Владимиром Путиным во время встречи в Хельсинки. Несмотря на то, что Юэйн, опубликовавший свое сообщение, судя по свидетельству его соседей, является таким же маргиналом, как и его покойная мать, информация была моментально распространена ведущими изданиями. Сколько заплатили Юэйну за текст от его лица, естественно, не разглашается.

Безработный, живущий многие годы на пособие, сумел написать весьма убедительное обращение к президенту США, подчеркнув, что не является его сторонником. Однако надеется, что справедливость восторжествует. Читай – Россия должна быть наказана. Ранее брат выжившего сожителя Дон Стержес сообщил, что отравляющее вещество «Новичок» находилось во флаконе из-под дорогих духов.