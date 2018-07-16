Песков: Ядерный паритет с НАТО «забетонирует» новое оружие России

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Российские разработчики оружия создали абсолютно новые системы, которые смогут обеспечить неоспоримый ядерный паритет РФ и НАТО. Поспособствовать таким изменениям должны еще и результаты встречи Трампа и Путина.

Встреча лидеров двух мировых сверхдержав в Хельсинки даст возможность стать хоть немного ближе к ведению конструктивного диалога между двумя государствами. Такой информацией поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью он заявил, что на данный момент политическая ситуация в мире очень не стабильна, но все же главы США и России относятся друг к другу с большим уважением.

Известно, что во время встречи в Хельсинки Трамп и Путин обсудят вопросы налаживания взаимоотношений между двумя странами, проблему строительства «Северного потока - 2», против строительства которого неоднократно выступали американские политики. Также будет уделено время обсуждению и статуса Крыма, выдачи Сноудена американскому правосудию. Также Песков отметил, что ядерный паритет с НАТО «забетонирует» новое оружие России.

Напомним, что во время июльского саммита НАТО президент США Дональд Трамп потребовал от союзников довести национальные расходы на оборону до 2% ВВП уже к концу нынешнего года. Такое положение вещей возмутило других членов альянса, хотя позднее появилась информация о том, что партнеры Вашингтона согласились поднять расходы на оборону «до невиданного ранее уровня».