«Весь мир наблюдает» за встречей Путина и Трампа в Хельсинки

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На здание в Хельсинки спроецировали лозунг «The whole world is watching».

«Весь мир наблюдает» - именно такую видеопроекцию разместили активисты при поддержке американской организации по борьбе за права человека. Она означает, что за встречей мировых лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки будут наблюдать все жители Земли, которые неравнодушны к событиям в мире.

Событие произошло в ночь перед саммитом. Неизвестные активисты спроецировали фразу на здание, соседствующее с Президентским дворцом.

Встреча двух лидеров США и России важна, поскольку это может разрешить вопрос многолетней вражды между странами. Дональд Трамп несколько раз пытался пойти на примирение с Россией, отмечая, что Путин является гораздо большим лидером в РФ, чем предшественник Трампа Барак Обама в США. Трамп является первым президентом, который идет против системы и идет на "мировую" с РФ. Правда, "камнем преткновения" может стать высказывание главы американского государства за «Северный поток-2».