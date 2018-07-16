Трамп: До выборов Обама не верил во вмешательство РФ в политику США

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А когда Хиллари Клинтон осталась позади, он начал «охоту на ведьм». Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп заявил, что до выборов президента в США, когда главными конкурентами выступали бизнесмен и Хиллари Клинтон, Барак Обама не верил во вмешательство РФ в американскую политику и сам процесс выборов, отрицая все заявления ФБР по этой теме.

Когда подопечная Обамы проиграла, то экс-глава США начал своеобразную «охоту на ведьм», превратив мнение о российском вмешательстве в большое дело. Во главе этого движения стал Петр Стзок, агент контрразведки.

Дональд Трамп сейчас прибыл в Хельсинки (Финляндия), где он встретится с Владимиром Путиным. Президенты намерены обсудить самые острые вопросы политического плана, включая Сирию.