Что обсудят Путин и Трамп в Хельсинки

Сегодня, 08:05

Многочисленные политические эксперты заполнили информационное пространство противоречивыми прогнозами, однако никто не высказывается в пользу концептуальных изменений в отношениях России и США.

Что обсудят Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в Хельсинки, остается ребусом с непредсказуемым решением, потому как диалог будет происходить между людьми искушенными в определенных сферах. Учитывая то, что президент России имеет огромный потенциал политической игры на международном поле, а глава Белого дома делает лишь первые и не всегда прогнозируемые шаги в незнакомом пространстве, некоторые враги Трампа из стана Демократической партии провели язвительную аналогию. Они сравнили Трампа с мастером уличных драк, выходящего на ринг с Мохаммедом Али.

Тем не менее, ряд тем, которые будут затронуты обязательно, прогнозируем. Сирия, Афганистан, Украина входят в сферу интересов обеих стран. Несмотря на ожидания украинцев, Трамп вряд ли поднимать тему Крыма, так как у Путина найдутся по этому поводу весомые контраргументы. Ядерный паритет и разоружение Северной Кореи станет одним из вопросов, который волнует обоих лидеров. Однако, по мнению экспертов, главное действие будет проходить за закрытыми дверями, когда ни Путину, ни Трампу не нужно будет говорить протокольными фразами. Именно откровенная беседа двух немолодых, поживших мужчин, может стать катализатором того прорыва в отношениях, которого ждут или боятся лидеры других стран.