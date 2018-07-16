Песков: Во время обсуждения Сирии на саммите могут возникнуть трудности

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Дмитрий Песков рассказал о возможных спорных вопросах при встрече Путина и Трампа в Хельсинки.

Песков утверждает, что во время обсуждения Сирии на саммите в Хельсинки могут возникнуть трудности из-за Ирана. По мнению политика, США негативно относится к Тегерану и это может стать неким «камнем преткновения» в разговоре мировых лидеров политической арены. Такое заявление чиновник озвучил в недавнем интервью.

Пресс-секретарь президента РФ считает, что диалог заведомо будет непростым – для России Тегеран является неплохим партнером и союзником, в то же время как Вашингтон постоянно метает «искры ненависти» в сторону Ирана. Политик считает, что на этом американская сторона может акцентировать свое внимание на саммите в Хельсинки, но никак не оказывать давление.