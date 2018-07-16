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Сенсационное заявление, косвенно подтвержденное полицейским протоколом, сделал брат отравленного Чарльза Роули.

«Новичок» из Эймсбери находился во флаконе из-под духов. По словам родственника потерпевшего, Чарльз, придя в сознание, связался с ним по телефону и сообщил, что они с покойной Стерджес нашли красивую бутылочку с этикеткой известного парфюмерного бренда. После того, как Дон открыла флакон, он уже ничего не помнил. Правоохранители не стали подтверждать заявление, опубликованное в местных СМИ, однако в протоколах среди 400 доказательств имеется упоминание о «маленькой бутылочке».

По словам Мэтью Роули, его поразил голос брата, который кардинально изменился, хотя по некоторым признакам, он говорил именно с Чарльзом. Все предметы, которые, по мнению полиции, могут служить уликами, отправлены в лабораторию Портон-Дауна. Этот секретный объект Скотланд-Ярд и официальные власти упорно отказываются связывать с отравлениями людей. Хотя и Солсбери и Эймсбери находятся в непосредственной близости от лаборатории.