Президент Хорватии пустилась в пляс после гола своей команды

Сегодня, 22:40

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович станцевала после гола, который забил хорват Перишич.

Грабар-Китарович не выдержала и пустилась в пляс после того, как полузащитник национальной сборной Хорватии забил гол во время поединка со сборной Франции.

На трибуне президент находилась в футболке, раскрашенной в цвета флага Хорватии. Матч закончился поражением Хорватии, которая уступила французам 2 мяча.

Со счетом 4:2 Франция завершила столь трудный чемпионат и стала победителем. Чемпионами мира французам удалось стать во второй раз.

После окончания матча Колинда Грабар-Китарович лично поздравила президента Франции Эмманюэля Макрона.

Во время игры они сидели рядом и активно делились впечатлениями об игре своих команд. Главы стран обнялись и даже обменялись поцелуями.