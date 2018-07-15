Трамп назвал великолепным ЧМ-2018 в России

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Глава Белого дома Дональд Трамп выразил слова благодарности, адресованные президенту РФ Владимиру Путину за грандиозно проведенный фантастический чемпионат.

Он назвал его великолепным и одним из лучших чемпионатов мира по футболу за всю историю мундиалей. В своем аккаунте в социальной сети Twitter глава Белого дома лестно отозвался о проведенном Россией ЧМ-2018 по футболу.

Поздравления от американской стороны прозвучали в преддверии встречи двух глав государств в столице Финляндии городе Хельсинки. Так же Трамп поздравил сборную Франции с грандиозной победой в мундиале.

Президент России Владимир Путин лично поздравил чемпионов с завоеванием главного трофея чемпионата.

Во время финального матча на стадионе «Лужники» присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.