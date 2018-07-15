В Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Эмманюэля Макрона

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Между Россией и Францией постепенно налаживаются привычные механизмы сотрудничества.

Пресс-служба Кремля сообщила, что в Москве состоялась встреча между президентами России и Франции. На встрече Путин отметил, что сложности, которые возникли в последнее время, постепенно преодолеваются и государства встали на путь «позитивного развития многосторонних связей». Российский лидер отметил, участие французского коллеги в предстоящей встрече в рамках межпарламентской комиссии, а также на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. На встрече в Кремле также отметили положительную динамику в торговых отношениях - товарооборот между государствами по сравнению с прошлым годом увеличился на 4%.

По мнению Макрона, результатом этой встречи станет продолжение диалога, начатого в мае в Петербурге, обсудить планируют, в том числе сирийский вопрос.

Звучали также поздравления России с прекрасно организованным чемпионатом мира по футболу и похвалы в адрес российской сборной за невероятные успехи, несмотря на негативные прогнозы.

10 июля французский лидер приехал в Санкт-Петербург на матч ½ финала, чтобы поддержать национальную сборную, которая играла с Бельгией. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры планировали обсуждать итоги саммита НАТО предстоящую встречу Путина и трампа в Хельсинки.