Тысячи финских протестующих вышли на улицы накануне переговоров Трампа и Путина

Сегодня, 17:56

На территории Хельсинки собралось более тысячи местных жителей, которые устроили настоящий протест перед встречей Трампа и Путина. Запланированная встреча состоится в понедельник после обвинения 12 российских разведчиков в хакерстве.

Тысячи финских протестующих вышли на улицы накануне запланированных переговоров президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоятся 16 июля. Впечатляющая толпа протестующих в финской столице повторила митинг, который состоялся вчера в Эдинбурге.

На этот раз участники кампании, проходящие сегодня на митинге «Хельсинкский призыв», не просто протестуют против Дональда Трампа - они также нацелены на президента России Владимира Путина.