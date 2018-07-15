«Этому дала и тому дала»: Президент Хорватии подарила Трампу и Путину одинаковые футболки

Сегодня, 17:29

Колинда Грабар-Китарович выиграла президентские выборы не в последнюю очередь из-за качеств, присущих только умным женщинам, что и было лишний раз продемонстрировано в последнюю неделю.

Президент Хорватии подарила Дональду Трампу и Владимиру Путину одинаковые именные футболки своей национальной сборной, чем, по мнению политических обозревателей, обеспечила лояльность сильных мира сего к своей стране с довольно небольшой суверенной историей. В Брюсселе на саммите НАТО Грабар-Китарович с очаровательной улыбкой преподнесла Трампу футболку под номером 9, а спустя пять дней во время встречи с Путиным хорватский лидер не менее элегантно вручила аналогичный подарок Путину.

Глава России, в свою очередь, вручил Китарович цветы и выразил надежду на победу ее национальной сборной. Таким образом, президенту Хорватии удалось продемонстрировать миру, как нужно добиваться политической благосклонности лидером мировых супердержав, особенно, когда один из них позиционирует себя, как жесткого бизнесмена не лишенного понятий о мужской чести, а второй является кадровым офицером. Кроме того, глава Хорватии выразила признательность российским болельщикам на русском языке. На Украине уже назвали это предательством, по отношению к стране, которая так болела за Хорватию после скандального приветствия «Слава Украине».