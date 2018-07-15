Для иностранных бойцов генерал ВСУ не указ

Сегодня, 17:26

Наемники, прибывшие из других стран воевать в Донбассе на стороне Украины, отказались подчиниться приказу и отойти от линии соприкосновения.

Народная милиция ЛНР заявила о нахождении на прифронтовой территории групп иностранных бойцов, воюющих на стороне ВСУ, несмотря на указ командующего ООС. Генерал Сергей Наев разрешил пребывание в районах ведения боевых действий только подразделениям ВСУ.

В ЛНР также сообщают, что украинская разведка активизировала силы, а «хлебное перемирие» используется, чтобы подтянуть вооружение и укрепиться вдоль линии соприкосновения.

По словам представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко группы бойцов из Хорватии, Польши, Прибалтики и Грузии замечены в Золотом-4 и Светлодарске. В Станице Луганской, согласно данных оборонного ведомства ЛНР, базируется отряд экстремистов из запрещенного в России Меджлиса* крымско-татарского народа.

Кроме того, бойцы «Правого сектора» систематически обстреливают прифронтовые села, в том числе на украинской территории, чтобы иметь возможность обвинить в нарушении перемирия ополченцев.