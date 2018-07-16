В Хельсинки одновременно проходят митинги в поддержку и против Трампа‍

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Более 2,5 тысяч человек выступают на улицах столицы Финляндии. Акции сторонников и противников посвящены саммиту Россия - США, который назначен здесь на 16 июля.

В Хельсинки одновременно проходят митинги в поддержку и против визита Дональда Трампа в финскую столицу завтра. На акции противников собралось более 2,5 тысяч активистов, среди сторонники ЛГБТ, защитники прав человека, представители интересов Украины, «Сирийской свободной армии» и просто туристы. Участники марша Helsinki Calling проследовали по центру от парка Кайсаниеми до площади у собора Святого Николая, а сейчас продолжают на Сенатской площади. Транспаранты и плакаты содержат призыв к президентам РФ и США соблюдать права человека и прекратить войны. Где-то виднеются и радужные флаги в в поддержку сторонников нетрадиционной сексуальной ориентации.

Митинг в поддержку США нашел значительно меньше сторонников. Буквально в километре от массовой акции на площади Наринкатори около 50 представителей партии «Истинные финны» собрались на мероприятие «Welcome Trump». Участники в спокойной форме выражают свое мнение и позиции, суть которых сводится к одному: «Трамп крутой парень. Он хороший президент, половина американцев проголосовала за него». Организаторы разгуливают по площади в футболках #MFGA («Сделаем Америку снова великой и #MAGA («Сделаем Финляндию снова великой»), виднеется пару плакатов.

Завтра в Хельсинки состоится встреча лидеров России и США, на которой обсудят стандартные проблемы: развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.