Секс-скандал вынудил британского министра уйти в отставку

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Глава министерства торговли и промышленности Великобритании оставил свой пост после того, как его секс-смс опубликовали.

Представителя консервативной партии Эндрю Гриффитса вынудили уйти в отставку после обнародования его личной переписки сексуального характера. Секс-скандал разразился после того, как две подруги, одна из которых работает в баре, предъявили ему обвинения в сексуальном домогательстве. В качестве доказательства они же и предали гласности непристойную переписку, которую он с ними вел.

Сообщения британского министра содержат требования прислать ему откровенные снимки и видео за деньги. Для свиданий Гриффитс предложил снять квартиру, и подробно описал, как именно представляет себе занятия сексом с ними. Таких писем насчитали порядка двух тысяч.

Бывший, теперь уже, министр публично извинился за свой поступок, сказал, что испытывает чувство стыда и намерен обратиться за профессиональной помощью.

У бывшего британского министра есть семья, недавно его жена родила ребенка. Эндрю Гриффитса знают как активного сторонника кампании по поддержке женщин-политиков. Он выступал с критикой в адрес руководителей крупных предприятий за то, что у них мало женщин-руководителей.