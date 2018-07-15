Немцы видят в Трампе большую угрозу для мира, чем в Путине

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Британский институт YouGov выяснил, что, по мнению жителей Германии политика американского президента опаснее, чем политика российского президента Владимира Путина.

Опрос провели по заказу агентства Deutsche Presse-Agentur GmbH. 56% участников опроса видят в Путине компетентного и здравомыслящего политика, и только 5% не сомневаются в профессионализме Трампа. 64% опрошенных считают, что политические решения Трампа несут угрозу сохранению мира, тогда как в отношении Путина с таким тезисом согласились всего 16%. Что касается обычных симпатий, то за лидера России отдали голоса 36%, за президента США проголосовали 6% респондентов, а 58% участникам исследования ни один из двух политиков не симпатичен. Что же касается влиятельности, то немцы видят Путина более влиятельным, чем Трампа: 43% против 25%.

На 16 июля запланирована встреча в Хельсинки президента России с главой Белого Дома. В рамках мероприятия планируется обсуждение двухсторонних отношений и международных событий.

Ранее стало известно, министр иностранных дел Германии посоветовал американскому лидеру остерегаться односторонних договоренностей на предстоящей встрече с Путиным.