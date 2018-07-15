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Неожиданное потепление отношений между Вашингтоном и Пхеньяном позволило поднять деликатный вопрос о перезахоронении американских военнослужащих погибших в ходе вооруженного конфликта более чем 60-летней давности.

США и КНДР обсуждают репатриацию останков американских солдат на свою историческую родину. Пока речь идет о 200 военнослужащих, хотя по официальным данным, в ходе гражданского противостояния Северной и Южной Кореи за три года погибли 54 тысячи 246 граждан США, воевавших на стороне Сеула в 1950-1953 годах прошлого столетия. С тех пор, почти восемь тысяч солдат и офицеров США числятся пропавшими без вести и до сих пор не упокоены на знаменитом Арлингтонском кладбище.

Напомним, что после ухода японских оккупационных сил с Корейского полуострова США, во главе международных сил и СССР начали конфликт за сферы влияния. За время трехлетней войны Северная Корея под управлением военных советников из СССР оттеснила южнокорейские войска за 38-ю параллель, уничтожив при этом около двух миллионов военнослужащих Южной Кореи. Кроме того, были сбиты более тысячи самолетов США и международной коалиции. СССР потерял 335 истребителей.