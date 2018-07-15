Эксперт: Путин готов вернуть Украине Донбасс

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Война с ВСУ обрушила уровень жизни в России. Президент РФ мечтает вывести войска, однако нежелание «потерять лицо» в нем преобладает, считает шведский экономист Андерс Ослунд.

Каждый год Путин теряет 0,7% ВВП из-за антироссийских санкций Запада. За время войны с Украиной РФ не досчиталась $250 млрд, а экономика страны пребывает в печальном состоянии. Это лишь подчеркивает наличие в России жестких ограничений на спонсирование оборонной промышленности, полагает Андерс Ослунд.

Владимир Путин искренне желает и давно готов вернуть Украине Донбасс, однако он не может позволить себе «потерять лицо» в глазах США и других государств-конкурентов, считает шведский эксперт.

Крым обходится Москве в $2 млрд дотаций ежегодно. Сколько Россия тратит на содержание самопровозглашенных ДНР и ЛНР, неизвестно. Однако экономисты уверены, что обе суммы примерно одинаковы.

В РФ слова Андерса Ослунда восприняли за «бред сумасшедшего». Россияне в очередной раз подчеркнули, что их войск в Донбассе нет и не было, припомнив слова многих донецких ополченцев, которые еще в 2014 году обвинили президента Украины Петра Порошенко в продаже смертоносного оружия «террористам».