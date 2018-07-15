Константин Хабенский пополнил базу украинского «Миротворца»

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Ну не могут на Украине успокоиться. Ну не хотят признать очевидным то, Крым российский уже 4 года.

Чёрный список украинского «Миротворца» продолжает разрастаться. Сейчас его пополнил актёр Константин Хабенский. Он прибыл на российскую территорию Крыма, не испросив на то соизволения Киева. И вот что вменяется ему в вину.

Оказывается, он на полуострове поддерживал пропагандистские мероприятия России и, более того, лично в них участвовал. Многие говорят, что палатой №6 уже не попахивает, уже воняет.

Если так пойдёт и далее, то количество «участников» «Миротворца» скоро сравняется с численностью небольшой европейской страны. Само «членство» в этом сайте станет считаться почётным, шутят политологи.

После этого и те, кто ранее поддерживал Украину, решат вступить в это «братство», чтобы не опоздать.

Константин Хабенский посещал в Крыму детский лагерь «Артек». По мнению «Миротворца» - значит виновен, значит включаем.