Twitter заблокировал аккаунты для 12 российских «разведчиков»

Сегодня, 13:32

Доступ ограничен для @DCLeaks_ и @Guccifer_2, упомянутых в деле о «двенадцати офицерах ГРУ». Спецпрокурор США ранее обвинил их во взломе базы данных Демократической партии США и вмешательстве в выборы.

Ранее министерство юстиции США обвинило 12 российских граждан в умышленном взломе базы данных Демократической партии и штаба кандидата в президенты Хилари Клинтон накануне выборов 2016 года. Спецпрокуратура утверждала, что «офицеры ГРУ» вмешались в выборы при поддержке российских властей. В Москве данные беспочвенные обвинения отрицали.

Сегодня Twitter заблокировал учетные записи @DCLeaks_ и @Guccifer_2, которые якобы были связаны с сетью аккаунтов, для которых за нарушение правил был ограничен доступ ранее. Именно эти аккаунты, к которым по версии ведомства причастны 12 российских «разведчиков», использовались для своей незаконной деятельности в Интернете накануне президентских выборов. В свою очередь в Москве усомнились в принадлежности этих людей к российской разведке, и в очередной раз опровергли обвинения Вашингтона во вмешательстве.