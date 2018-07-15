«Дело в энтузиазме»: Пушков объясняет отношение Трампа к Украине

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Роль Киева исчерпывается в украинском кризисе, считает Пушков. Свое мнение он высказал в Twitter на личной странице.

Алексей Пушков, глава комитета Совета Федерации по информационной политике, объясняет отношение Дональда Трампа к Украине. Российский политик уверен, что дело в энтузиазме, а к украинскому государству американец его не испытывает. Его больше интересует отношение Российской Федерации к Украине, о чем накануне рассказал Дональд Туск.

На слова Пушкова отреагировали и пользователи. Они считают, что Украина представляет собой не что иное, как способ давления на Россию со стороны Запада, ведь российская соседка не способна ничего дать миру. Такое мнение выражает пользователь социальной сети Twitter под ником Elvirochka.