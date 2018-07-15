Трамп планирует подружить Путина с НАТО

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Президент США рассчитывает «отлично поладить» с главой РФ в ходе саммита в Хельсинки (16 июля), выставив Североатлантический альянс российским другом.

Слова Дональда Трампа продолжают кардинально разниться с действиями. Потребовав у НАТО более щедрых вложений в оборонную промышленность, глава Белого дома планирует подружить Владимира Путина с Североатлантическим альянсом. Начать выстраивать близкие отношения с президентом РФ лидер американцев намеревается с первого дня саммита в Хельсинки.

Не обошлось новое выступление главы США без самокритики. Трамп назвал себя человеком, плохо разбирающимся в людях. К примеру, правителя КНДР глава Белого дома считал «беспощадным человеком», однако встреча в Сингапуре заставила его изменить свое мнение о Ким Чен Ыне в лучшую сторону.

«Отлично поладить с Россией будет полезно как Штатам, так и ряду других стран, в частности, Великобритании», - заявил Трамп.

В завершении интервью лидер американцев подчеркнул, что он понятия не имеет, что из себя представляет Владимир Путин, ведь главы сверхдержав виделись всего пару раз.