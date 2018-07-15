Глава МВБ США: Россия ссорит американцев через социальные сети

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«Коварство русских» приобретает все более изощренные формы, считает Кирстен Нильсен, о чем и сообщила два дня назад во время своего выступления в Филадельфии.

Глава министерства внутренней безопасности США заявила, что Россия намеренно и регулярно ссорит американцев через социальные сети. По глубокому убеждению Нильсен, якобы простые российские пользователи, высказывают свои мнения по поводу тех или иных кандидатов на промежуточных выборах этого года, причем их мнения «четко ориентированы» на самые болезненные точки в социальной и экономической политике Вашингтона.

Нильсен заверила чиновников, которые отвечают за проведение выборов в США, что НВБ будет постоянно отслеживать и пресекать все попытки разобщения американского общества, которое должно сплотиться перед глобальными вызовами. По мнению главы ведомства, причастность Москвы к итогам президентских выборов 2016 года уже почти полностью доказана, а значит не стоит сомневаться в том, что Кремль продолжит давление на общественное мнение в США для достижения своих целей.