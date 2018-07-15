«Отказал CNN»: Болтон не даст интервью из-за неуважения к Трампу и Мэй

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Видимо, президент и британский премьер обижены, что предстали в неприглядном свете. Об отказе рассказала Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома.

Джон Болтон, советник американского лидера по национальной безопасности, официально отказал известному каналу CNN и теперь не даст интервью. Это произошло из-за неуважения представителя СМИ к Дональду Трампу и Терезе Мэй, когда главы США и Великобритании выступали на пресс-конференции.

По словам Сары Сандерс, вместо того, чтобы не обратить внимания на неприглядное поведение журналистов, администрация Белого дома приняла решение лучше смотреть на приоритеты на ТВ официальных лиц. О том, что CNN получил отказ от Джона Болтона, в Twitter написал журналист Джейк Таппер. Дональд Трамп и Тереза Мэй неоднократно становились объектами своеобразных нападок и высмеиваний со стороны СМИ.