Сегодня, 10:25

Политические обозреватели Helsingin Sanomat провели исторические параллели между предстоящей встречей лидеров двух мировых держав и аналогичными саммитами, происходившими ранее в столице Финляндии.

Крупнейшая финская газета опубликовала открытое письмо Владимиру Путину и Дональду Трампу, в котором напомнили президентам двух супердержав, что именно Хельсинки являлись территорией, если не полного примирения, то снятия напряженности, перед потенциальным переходом к фазе «горячего» противостояния, угрожающего всему человечеству. «Дух Хельсинки» является общепринятым феноменом, сглаживающим многие острые углы в политических распрях и глобальных амбициях.

В отличие от большинства европейских стран, Финляндия положительно относится к встрече двух президентов, которая состоится завтра, во вторник. Правительство Суоми считает, что от взаимных договоренностей России и США зависит будущее всего мира. Европа, под «зонтиком» НАТО, в случае глобального конфликта станет основным плацдармом военных действий, потому как стала заложником глобальных амбиций США и некоторых вассалов, членов Евросоюза.